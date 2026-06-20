Китай сократил импорт алюминия из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки необработанного алюминия из РФ в КНР в мае сократились впервые с ноября 2025 года — до 698,2 миллиона долларов.
- Россия в мае осталась крупнейшим продавцом необработанного алюминия в Китай, несмотря на снижение стоимости поставок.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки необработанного алюминия из РФ в КНР в мае этого года сократились впервые с ноября 2025 года - до 698,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарно за первые пять месяцев года Китай импортировал алюминия из России на 3,2 миллиарда долларов - на 24% больше, чем год назад.
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20 октября 2025, 05:19