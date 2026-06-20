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Китай сократил импорт алюминия из России - РИА Новости, 20.06.2026
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10:43 20.06.2026
Китай сократил импорт алюминия из России

Россия впервые за шесть месяцев сократила поставки алюминия в Китай

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Алюминиевые слитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки необработанного алюминия из РФ в КНР в мае сократились впервые с ноября 2025 года — до 698,2 миллиона долларов.
  • Россия в мае осталась крупнейшим продавцом необработанного алюминия в Китай, несмотря на снижение стоимости поставок.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Поставки необработанного алюминия из РФ в КНР в мае этого года сократились впервые с ноября 2025 года - до 698,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости по данным китайской таможни.
Сокращение стоимости импорта Китаем необработанного алюминия из России за месяц составило 6%. Однако в годовом выражении произошел рост на 23%.
Суммарно за первые пять месяцев года Китай импортировал алюминия из России на 3,2 миллиарда долларов - на 24% больше, чем год назад.
Несмотря на снижение, Россия в мае осталась крупнейшим продавцом необработанного алюминия в Поднебесную. Вместе с ней в пятерку вошли Малайзия (78,7 миллиона долларов), Индия (24,2 миллиона), Вьетнам (22,7 миллиона) и Таиланд (21,5 миллиона).
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
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20 октября 2025, 05:19
 
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