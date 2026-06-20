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Источник: венесуэльские чиновники убирают из кабинетов портреты Мадуро - РИА Новости, 20.06.2026
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07:44 20.06.2026
Источник: венесуэльские чиновники убирают из кабинетов портреты Мадуро

РИА Новости: венесуэльские чиновники убирают из кабинетов портреты Мадуро

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Николас Мадуро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэльские чиновники убирают из кабинетов портреты президента Николаса Мадуро.
  • Вместо портретов Мадуро фотографии других политических деятелей пока не размещают, а на улицах Каракаса портреты президента продолжают висеть, но новых не появляется.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Венесуэльские чиновники убирают из кабинетов портреты президента страны Николаса Мадуро, находящегося под следствием в США, рассказал РИА Новости источник, близкий к госорганам южноамериканской страны.
"Из кабинетов чиновников начинают убирать портреты Мадуро", - сообщил он.
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При этом собеседник агентства отметил, что вместо портретов захваченного США венесуэльского лидера фотографии других политических деятелей чиновники пока не размещают.
Также он отметил, что на улицах Каракаса портреты президента продолжают висеть, но новых не появляется, а старые не обновляют.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
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