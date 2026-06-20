Простые европейцы не одобряют антироссийскую политику, заявил евродепутат

"Политики и средства массовой информации, конечно, которые поддерживают эту политику, очень хорошо знают, что люди не одобряют эту политику… Фактически эта политика отвергается", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Европе сейчас "не принято" говорить о бесполезности и негативном влиянии антироссийских санкций на ситуацию в самом Евросоюзе.

"О санкциях против России никто не осмеливается говорить, потому что это своего рода "священная корова" европейской политики. Все знают, что это проблема, никто об этом не говорит. Поэтому я считаю, что нужно заставить людей обратить на это внимание", - сказал евродепутат.