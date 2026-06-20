Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальная политика Евросоюза в отношении России сталкивается с неприятием со стороны европейского общества, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- В деловых кругах Европы все чаще высказываются в поддержку возобновления контактов с Россией.
- Антироссийские санкции считаются "священной коровой" европейской политики, о проблемах которой не принято говорить.
БРЮССЕЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Официальная политика Евросоюза в отношении России все чаще сталкивается с неприятием со стороны европейского общества, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
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"Политики и средства массовой информации, конечно, которые поддерживают эту политику, очень хорошо знают, что люди не одобряют эту политику… Фактически эта политика отвергается", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в Европе сейчас "не принято" говорить о бесполезности и негативном влиянии антироссийских санкций на ситуацию в самом Евросоюзе.
"О санкциях против России никто не осмеливается говорить, потому что это своего рода "священная корова" европейской политики. Все знают, что это проблема, никто об этом не говорит. Поэтому я считаю, что нужно заставить людей обратить на это внимание", - сказал евродепутат.