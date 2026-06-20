Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу безопасности для всей Европы.
- Мема считает атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии признаками этой угрозы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу безопасности для всей Европы.
"Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы", - написал Мема в соцсети Х.