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Финский политик назвал Зеленского угрозой безопасности для всей Европы - РИА Новости, 20.06.2026
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09:21 20.06.2026
Финский политик назвал Зеленского угрозой безопасности для всей Европы

Финский политик Мема назвал Зеленского угрозой для Европы

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу безопасности для всей Европы.
  • Мема считает атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии признаками этой угрозы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский представляет угрозу безопасности для всей Европы.
"Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы", - написал Мема в соцсети Х.
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