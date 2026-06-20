В СК объяснили, почему не всех допустили к поискам Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, были возобновлены с 4 по 9 июня.
- В поисках участвовали около 80 человек, включая профессиональных специалистов и аттестованных спасателей.
- Гражданские лица и рядовые волонтеры не допускались к участию в поисках из соображений безопасности.
КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Круг участников возобновившихся активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в красноярской тайге, был строго ограничен исходя из соображений безопасности, гражданские и рядовые волонтеры не допускались, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых, которая пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, были возобновлены 4 июня и велись пять дней, до 9 июня. В поисках участвовали около 80 человек, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.
"При проведении поисковых мероприятий круг участников был строго ограничен. К работам привлекались только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда "ЛизаАлерт". Решение о недопуске гражданских лиц и рядовых волонтеров было принято из соображений безопасности", - сказал представитель главка.
В том числе, сообщили в ведомстве, из этих же соображений к поискам семьи не был допущен и старший сын Усольцевой Даниил Баталов. При этом, уточнили в СК, молодой человек не подавал официальных заявлений или ходатайств на допуск к мероприятиям. Сам Баталов рассказал РИА Новости, что хотел присоединиться к добровольцам, но ему отказали.
"СК не пустил меня на поиски. Я хотел поехать с "ЛизаАлерт", они мне сказали, что необходимо подтверждение от СК, а СК отказал. Официально сказали, что не могут рисковать жизнью гражданских, но "ЛизаАлерт" пустили, хотя они волонтеры. Мне сказали, что в лес их (волонтеров - ред.) не пустят, ровно как и меня, потому что медведей много", - сказал он.