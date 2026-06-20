В Британии рассказали о состоянии пострадавших при столкновении поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате столкновения поездов около Бедфорда на юге Англии погиб машинист и более 80 человек пострадали.
- 28 человек остаются в больнице, девять из них — в критическом состоянии.
ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Почти 30 человек находятся в больнице и девять человек остаются в критическом состоянии после столкновения поездов в Британии, сообщила в субботу британская транспортная полиция.
В пятницу машинист поезда погиб и более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии.
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"В больнице остаются 28 человек, девять из них находятся в критическом состоянии", - заявила главный констебль Люси Д'Орси, слова которой приводится в заявлении транспортной полиции.
Как сообщали местные СМИ ранее, оба столкнувшихся поезда ехали в Лондон, один - из Ноттингема, другой - из Корби. Поезд из Корби врезался в хвостовую часть поезда, следовавшего из Ноттингема, который остановился из-за неисправности.
На юге Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие
19 июня, 20:56