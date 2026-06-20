Маршруты поездов в Крым и обратно 20 июня сократят до Керчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 20 июня все поезда "Таврия", прибывающие в Крым и отправляющиеся из него, будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи.
- Пассажиров поездов будут перевозить автобусами от станции Керчь-Южная или до нее, посадка в автобусы будет происходить на привокзальных площадях около железнодорожных станций.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс" сообщила в Telegram-канале, что маршруты всех поездов "Таврия", прибывающих в Крым 20 июня и отправляющихся обратно, будут начинаться и заканчиваться в Керчи.
Перевозчик напомнил, что с 10 июня и до конца сентября часть маршрутов поездов "Таврия" была сокращена до Керчи, однако некоторые поезда продолжили движение до Феодосии, Симферополя и Севастополя.
Тем не менее, в связи с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня даже поезда, которые не были затронуты изменениями с 10 июня, будут следовать только до Керчи.
Пассажиров будут перевозить автобусами от станции Керчь-Южная или до неё. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях рядом с железнодорожными станциями, и на начальных станциях она объявляется за час до отправления. Пассажиров просят заранее прибывать на посадку.
Пассажиров будут перевозить автобусами от станции Керчь-Южная или до неё. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях рядом с железнодорожными станциями, и на начальных станциях она объявляется за час до отправления. Пассажиров просят заранее прибывать на посадку.