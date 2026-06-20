Маршруты поездов в Крым и обратно 20 июня сократят до Керчи

Тем не менее, в связи с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня даже поезда, которые не были затронуты изменениями с 10 июня, будут следовать только до Керчи.



Пассажиров будут перевозить автобусами от станции Керчь-Южная или до неё. Посадка в автобусы осуществляется на привокзальных площадях рядом с железнодорожными станциями, и на начальных станциях она объявляется за час до отправления. Пассажиров просят заранее прибывать на посадку.