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В Британии при столкновении поездов пострадали более 80 человек - РИА Новости, 20.06.2026
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04:16 20.06.2026 (обновлено: 11:44 20.06.2026)
В Британии при столкновении поездов пострадали более 80 человек

В Британии при столкновении двух поездов пострадали более 80 человек

© REUTERS / StringerСотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания
Сотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stringer
Сотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии.
  • Госпитализировано 33 человека, из них 11 — в тяжелом состоянии, помощь оказана еще 56 людям, также погиб машинист одного из поездов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии, сообщила британская транспортная полиция.
Ранее правоохранители сообщали об одном погибшем в результате аварии.
"Госпитализировано 33 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям", - говорится в релизе на сайте полиции.
В сообщении на сайте уточняется, что в результате аварии погиб машинист одного из поездов.
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