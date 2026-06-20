Сотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания

Сотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания

© REUTERS / Stringer Сотрудники экстренных служб на месте столкновения двух поездов недалеко от Бедфорда, Великобритания

В Британии при столкновении поездов пострадали более 80 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии.

Госпитализировано 33 человека, из них 11 — в тяжелом состоянии, помощь оказана еще 56 людям, также погиб машинист одного из поездов.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии, сообщила британская транспортная полиция.

Ранее правоохранители сообщали об одном погибшем в результате аварии.

"Госпитализировано 33 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям", - говорится в релизе на сайте полиции.