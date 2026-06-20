В Британии при столкновении поездов пострадали более 80 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии.
- Госпитализировано 33 человека, из них 11 — в тяжелом состоянии, помощь оказана еще 56 людям, также погиб машинист одного из поездов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 человек пострадали при столкновении двух поездов около Бедфорда на юге Англии, сообщила британская транспортная полиция.
Ранее правоохранители сообщали об одном погибшем в результате аварии.
"Госпитализировано 33 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии. Помощь оказана еще 56 людям", - говорится в релизе на сайте полиции.
В сообщении на сайте уточняется, что в результате аварии погиб машинист одного из поездов.