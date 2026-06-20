Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в Красном Лимане.
- Действия подразделений происходят в городской застройке в ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в городской застройке в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке", - говорится в сводке российского ведомства.