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Российские войска продвинулись в Красном Лимане - РИА Новости, 20.06.2026
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12:16 20.06.2026 (обновлено: 12:20 20.06.2026)
Российские войска продвинулись в Красном Лимане

Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают продвижение в Красном Лимане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в Красном Лимане.
  • Действия подразделений происходят в городской застройке в ДНР.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Штурмовые подразделения 25-й армии российских Вооруженных сил продолжают продвижение в городской застройке в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке", - говорится в сводке российского ведомства.
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