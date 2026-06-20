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Названа самая прибыльная подработка в Москве - РИА Новости, 20.06.2026
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05:35 20.06.2026 (обновлено: 13:46 20.06.2026)
Названа самая прибыльная подработка в Москве

РИА Новости: самой прибыльной подработкой в Москве является укладка плитки

© Shutterstock/FOTODOM / Marina DemidiukУкладка керамической плитки
Укладка керамической плитки - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Marina Demidiuk
Укладка керамической плитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Укладка керамической плитки и плитки из других материалов — самая прибыльная подработка в Москве, с предлагаемым доходом в 155 250 рублей в месяц.
  • В Московской области самой высокооплачиваемой подработкой стала позиция монтажника с доходом 155,5 тысячи рублей в месяц.
  • В январе — мае среднее предлагаемое вознаграждение по Московскому региону при неполной занятости составило 48,8 тысячи рублей в месяц.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самая прибыльная подработка, которую можно найти в Москве, — это укладка керамической плитки и плитки из других материалов, выяснили эксперты "Авито Подработки" для РИА Новости.
Аналитики изучили данные платформы за январь — май 2026 года и выяснили, какие варианты подработки в Москве предполагают наиболее высокий доход и какие работники наиболее востребованы на рынке.
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"Лидером по уровню предлагаемого вознаграждения стали плиточники с показателем 155 250 рублей в месяц, что на 37% больше, чем годом ранее", — рассказали аналитики.
Второй самой денежной подработкой стал ремонт автомобилей: автослесари могут получать примерно 147,4 тысячи рублей в месяц (+9% за год). На третьем месте по доходности в месяц расположились ремонтники — 122,7 тысячи рублей (+18% за год).
Маляры могут заработать в среднем 116,9 тысячи рублей в месяц (+27% в годовом выражении), а автомеханики — 111,9 тысячи рублей (+20% за год).
Что касается Московской области, то самым высокооплачиваемым вариантом подработки стала позиция монтажника: среднее предлагаемое вознаграждение составляет 155,5 тысячи рублей в месяц (+81% в годовом выражении). На втором месте по доходу — сборщики мебели (148,7 тысячи рублей, +79% за год), а на третьем — торговые представители (113,9 тысячи рублей, +135% за год).
В целом по Московскому региону в январе — мае среднее предлагаемое вознаграждение составило 48,8 тысячи рублей в месяц при неполной занятости.
"Крупные компании регулярно привлекают временных исполнителей в периоды пиковой нагрузки, а для начинающего бизнеса такой формат становится удобным инструментом адаптации к рынку и оптимизации ресурсов. Мы также видим рост интереса к подработке со стороны самих исполнителей: за год их активность в Московской области увеличилась на 15%", — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
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