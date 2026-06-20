Названа самая прибыльная подработка в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Укладка керамической плитки и плитки из других материалов — самая прибыльная подработка в Москве, с предлагаемым доходом в 155 250 рублей в месяц.

В Московской области самой высокооплачиваемой подработкой стала позиция монтажника с доходом 155,5 тысячи рублей в месяц.

В январе — мае среднее предлагаемое вознаграждение по Московскому региону при неполной занятости составило 48,8 тысячи рублей в месяц.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самая прибыльная подработка, которую можно найти в Москве, — это укладка керамической плитки и плитки из других материалов, выяснили эксперты "Авито Подработки" для РИА Новости.

Аналитики изучили данные платформы за январь — май 2026 года и выяснили, какие варианты подработки в Москве предполагают наиболее высокий доход и какие работники наиболее востребованы на рынке.

"Лидером по уровню предлагаемого вознаграждения стали плиточники с показателем 155 250 рублей в месяц, что на 37% больше, чем годом ранее", — рассказали аналитики.

Второй самой денежной подработкой стал ремонт автомобилей: автослесари могут получать примерно 147,4 тысячи рублей в месяц (+9% за год). На третьем месте по доходности в месяц расположились ремонтники — 122,7 тысячи рублей (+18% за год).

Маляры могут заработать в среднем 116,9 тысячи рублей в месяц (+27% в годовом выражении), а автомеханики — 111,9 тысячи рублей (+20% за год).

Что касается Московской области , то самым высокооплачиваемым вариантом подработки стала позиция монтажника: среднее предлагаемое вознаграждение составляет 155,5 тысячи рублей в месяц (+81% в годовом выражении). На втором месте по доходу — сборщики мебели (148,7 тысячи рублей, +79% за год), а на третьем — торговые представители (113,9 тысячи рублей, +135% за год).

В целом по Московскому региону в январе — мае среднее предлагаемое вознаграждение составило 48,8 тысячи рублей в месяц при неполной занятости.