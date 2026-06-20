Подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого арестовали на три месяца

ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков) временно арестован польским судом на три месяца, сообщает полиция Люблинского воеводства страны.

"Временный арест для 36-летнего гражданина Грузии за убийство 44-летнего россиянина. Сегодня Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трех месяцев", - говорится в сообщении.