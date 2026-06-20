Подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого арестовали на три месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский суд временно арестовал на три месяца подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого.
- Подозреваемый является гражданином Грузии, ему грозит пожизненное заключение.
ВАРШАВА, 20 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков) временно арестован польским судом на три месяца, сообщает полиция Люблинского воеводства страны.
В понедельник представитель прокуратуры Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России. Позже прокуратура подтвердила, что убитым является Скрепецкий. В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержан подозреваемый, имеющий паспорт гражданина Грузии.
"Временный арест для 36-летнего гражданина Грузии за убийство 44-летнего россиянина. Сегодня Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трех месяцев", - говорится в сообщении.
Полиция уточнила, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Ранее по данному делу были задержаны двое граждан Белоруссии. Позже они были отпущены за отсутствием доказательств их связи с убийством.
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