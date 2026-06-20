Житель Подмосковья провел акции устрашения против военных за сто долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Подмосковья получил 100 долларов от куратора из спецслужб Украины за акции устрашения в отношении трех военнослужащих Минобороны РФ.
- Задержанный связался с куратором в Telegram после того, как увидел объявление о заработке на торговой площадке.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Подмосковья, задержанный за акции устрашения в отношении трех военнослужащих Минобороны РФ, получил от куратора из спецслужб Украины вознаграждение в 100 долларов за содеянное, видео с его признанием публикует ФСБ России.
"На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Telegram. Он мне дал три задания, которые я выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе 100 долларов, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины", - сказал задержанный.
По информации ФСБ, задержан житель Подмосковья, завербованный спецслужбами Украины под легендой работы в коллекторском агентстве и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.