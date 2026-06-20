Житель Подмосковья провел акции устрашения против военных за сто долларов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Подмосковья, задержанный за акции устрашения в отношении трех военнослужащих Минобороны РФ, получил от куратора из спецслужб Украины вознаграждение в 100 долларов за содеянное, видео с его признанием публикует ФСБ России.