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В Петербурге пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 20.06.2026
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11:52 20.06.2026
В Петербурге пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке

Водитель иномарки врезался в ограду детской площадки в Петербурге и сбил ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невском районе Санкт-Петербурга водитель Hyundai Santa Fe сбил ребенка, получившего травмы средней тяжести.
  • Водитель наехал на бордюрный камень, врезался в ограду детской площадки и сбил мальчика 2017 года рождения.
  • Предварительно установлено, что мужчина был нетрезв.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Водитель иномарки, якобы перепутавший педали, врезался в ограду детской площадки в Невском районе Санкт-Петербурга и сбил ребенка, получившего травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, устанавливающего обстоятельства ДТП.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в пятницу днем водитель Hyundai Santa Fe, который ехал по двору в районе Октябрьской набережной, 94, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в ограду детской площадки и сбил мальчика 2017 года рождения.
"В результате ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован", – говорится в сообщении.
Правоохранителям водитель рассказал, что при движении перепутал педали в автомобиле, однако предварительно установлено, что мужчина был нетрезв, уточнили в ГУМВД.
По факту ДТП организована проверка, добавили в региональном главке.
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