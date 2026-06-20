В Петербурге пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невском районе Санкт-Петербурга водитель Hyundai Santa Fe сбил ребенка, получившего травмы средней тяжести.
- Водитель наехал на бордюрный камень, врезался в ограду детской площадки и сбил мальчика 2017 года рождения.
- Предварительно установлено, что мужчина был нетрезв.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Водитель иномарки, якобы перепутавший педали, врезался в ограду детской площадки в Невском районе Санкт-Петербурга и сбил ребенка, получившего травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, устанавливающего обстоятельства ДТП.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в пятницу днем водитель Hyundai Santa Fe, который ехал по двору в районе Октябрьской набережной, 94, наехал на бордюрный камень, а затем врезался в ограду детской площадки и сбил мальчика 2017 года рождения.
"В результате ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован", – говорится в сообщении.
Правоохранителям водитель рассказал, что при движении перепутал педали в автомобиле, однако предварительно установлено, что мужчина был нетрезв, уточнили в ГУМВД.
По факту ДТП организована проверка, добавили в региональном главке.