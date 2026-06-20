В Петербурге пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Водитель иномарки, якобы перепутавший педали, врезался в ограду детской площадки в Невском районе Санкт-Петербурга и сбил ребенка, получившего травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, устанавливающего обстоятельства ДТП.

Правоохранителям водитель рассказал, что при движении перепутал педали в автомобиле, однако предварительно установлено, что мужчина был нетрезв, уточнили в ГУМВД.