Дело об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге направят в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Дело об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге, обвиняемым по которому проходит Петр Жилкин, планируется направить для рассмотрения в суд в июле, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.