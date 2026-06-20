Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге был знаком с ним

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петр Жилкин знал ребенка, мальчик несколько раз за деньги мыл автомобиль фигуранта, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по городу.

Он добавил, что сейчас после представлений СК нелегальная деятельность по мытью машин на парковке у ТЦ в Красносельском районе города прекращена.