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Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге был знаком с ним - РИА Новости, 20.06.2026
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08:55 20.06.2026
Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге был знаком с ним

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге знал его

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве 9-летнего мальчика, который вышел из дома и сел в автомобиль к неизвестному.
  • Обвиняемый в убийстве, 38-летний Петр Жилкин, был задержан, а тело ребенка найдено в водоеме в Ленинградской области.
  • По словам руководителя управления СК, мальчик часто подрабатывал мытьем машин на парковке у торгового центра, где познакомился с Жилкиным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петр Жилкин знал ребенка, мальчик несколько раз за деньги мыл автомобиль фигуранта, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по городу.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого Жилкина в убийстве.
"Мальчик часто подрабатывал тем, что мыл машины на парковке у торгового центра. Там он и познакомился с Жилкиным. Он несколько раз до этого мыл его автомобиль, об этом рассказал его брат, который был с ним в то время, он опознал Жилкина", - сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
Он добавил, что сейчас после представлений СК нелегальная деятельность по мытью машин на парковке у ТЦ в Красносельском районе города прекращена.
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