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Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана - РИА Новости, 20.06.2026
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23:19 20.06.2026
Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Премьер Пакистана Шариф вылетел в Швейцарию для участия в переговорах США и ИРИ

© AP Photo / Akira SuemoriШехбаз Шариф
Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Akira Suemori
Шехбаз Шариф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада в Швейцарию.
  • Он примет участие переговорах между США и Ираном, которые пройдут 21 июня в Бюргенштоке.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада для участия в переговорах между США и Ираном, которые должны состояться в воскресенье в Швейцарии, сообщил офис премьера.
В субботу пакистанский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут 21 июня.
«
"Премьер-министр вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию", - говорится в публикации офиса в соцсети X.
Министерство иностранных дел Пакистана ранее заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.
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