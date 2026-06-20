Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада в Швейцарию.
- Он примет участие переговорах между США и Ираном, которые пройдут 21 июня в Бюргенштоке.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в сопровождении высокопоставленной делегации вылетел из Исламабада для участия в переговорах между США и Ираном, которые должны состояться в воскресенье в Швейцарии, сообщил офис премьера.
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"Премьер-министр вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию", - говорится в публикации офиса в соцсети X.
Министерство иностранных дел Пакистана ранее заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.