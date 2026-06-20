Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня.
- Логистические приготовления, связанные с визитом, завершены на 70%.
ИСЛАМАБАД, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут в воскресенье, 21 июня, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
"Премьер-министр Шехбаз Шариф и командующий армией Асим Мунир примут участие в технических переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня", - сказал источник.
По его словам, логистические приготовления, связанные с визитом, завершены на 70%.