Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии

ИСЛАМАБАД, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут в воскресенье, 21 июня, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.