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Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии - РИА Новости, 20.06.2026
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20:36 20.06.2026 (обновлено: 20:39 20.06.2026)
Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии

Премьер Пакистана Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном 21 июня

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня.
  • Логистические приготовления, связанные с визитом, завершены на 70%.
ИСЛАМАБАД, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии, которые пройдут в воскресенье, 21 июня, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
Министерство иностранных дел Пакистана ранее заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.
"Премьер-министр Шехбаз Шариф и командующий армией Асим Мунир примут участие в технических переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня", - сказал источник.
По его словам, логистические приготовления, связанные с визитом, завершены на 70%.
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