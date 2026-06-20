МИД Пакистана анонсировал технические переговоры между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Технические переговоры между США и Ираном пройдут 21 июня 2026 года в Бюргенштоке, Швейцария.
- В переговорах примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.
"После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года. В обсуждении примут участие представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара", - говорится в пресс-релизе ведомства в соцсети X.