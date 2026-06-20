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МИД Пакистана анонсировал технические переговоры между США и Ираном - РИА Новости, 20.06.2026
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17:23 20.06.2026 (обновлено: 17:24 20.06.2026)
МИД Пакистана анонсировал технические переговоры между США и Ираном

МИД Пакистана: 21 июня пройдут технические переговоры между США и Ираном

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технические переговоры между США и Ираном пройдут 21 июня 2026 года в Бюргенштоке, Швейцария.
  • В переговорах примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что 21 июня между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут технические переговоры.
"После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года. В обсуждении примут участие представители Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара", - говорится в пресс-релизе ведомства в соцсети X.
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