Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.
- Они уже занимаются техническими аспектами переговоров.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.
"Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.