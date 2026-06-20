Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.