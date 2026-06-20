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Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 20.06.2026
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16:11 20.06.2026 (обновлено: 16:14 20.06.2026)
Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном, заявил Вэнс

Вэнс подтвердил, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.
  • Они уже занимаются техническими аспектами переговоров.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.
"Джаред и Стив уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.
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