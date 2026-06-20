СМИ: Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном о потенциальной ядерной сделке.
- Возглавить американскую делегацию на переговорах предположительно должен вице-президент Джей Ди Вэнс, участие также должен принять Джаред Кушнер.
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает издание Axios со ссылкой на свой источник.
Как отмечается, пока не ясно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники. Возглавит делегацию, как предполагается, вице-президент Джей Ди Вэнс, При этом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который также должен участвовать в переговорах, уже находится в Швейцарии.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.