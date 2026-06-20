Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 20.06.2026 (обновлено: 02:32 20.06.2026)
СМИ: Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном

Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном

© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном о потенциальной ядерной сделке.
  • Возглавить американскую делегацию на переговорах предположительно должен вице-президент Джей Ди Вэнс, участие также должен принять Джаред Кушнер.
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает издание Axios со ссылкой на свой источник.
«
"Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров с Ираном о потенциальной ядерной сделке", — говорится в публикации.
Как отмечается, пока не ясно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники. Возглавит делегацию, как предполагается, вице-президент Джей Ди Вэнс, При этом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, который также должен участвовать в переговорах, уже находится в Швейцарии.
На 19 июня была намечена первая встреча представителей США и Ирана в Швейцарии при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако рано утром МИД Швейцарии сообщил, что переговоры не состоятся. Перед этим Джей Ди Вэнс отменил свой вылет в эту страну.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Россия желает успеха переговорам США и Ирана, заявил Лавров
Вчера, 15:17
 
В миреШвейцарияСШАИранСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала