СМИ: Иран отказался от переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран отказался проводить переговоры с США 19 июня в Швейцарии из-за продолжения атак Израиля в Ливане.
- Иранские чиновники отменили запланированную поездку в Женеву и настаивают на прекращении боевых действий в Ливане.
- Израиль и «Хезболлах» договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в скором времени.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Иран отказался проводить переговоры с США 19 июня в Швейцарии из-за продолжения атак Израиля в Ливане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с иранской позицией.
Впоследствии, по данным агентства, Израиль и "Хезболлах" договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в скором времени.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.