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СМИ: Иран отказался от переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане - РИА Новости, 20.06.2026
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01:02 20.06.2026
СМИ: Иран отказался от переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане

AP: Иран отказался от переговоров с США 19 июня из-за атак Израиля в Ливане

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран отказался проводить переговоры с США 19 июня в Швейцарии из-за продолжения атак Израиля в Ливане.
  • Иранские чиновники отменили запланированную поездку в Женеву и настаивают на прекращении боевых действий в Ливане.
  • Израиль и «Хезболлах» договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в скором времени.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Иран отказался проводить переговоры с США 19 июня в Швейцарии из-за продолжения атак Израиля в Ливане, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с иранской позицией.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран проведет консультации о переговорах с США по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на пятницу.
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"Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и (шиитским движением – ред.) "Хезболлах" на юге Ливана", - пишет агентство.
Агентство подчеркивает, что иранские чиновники отказались начинать переговоры с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарии из-за "действий Израиля в Ливане". По этой причине иранские чиновники отменили запланированную поездку в Женеву, настаивая на прекращении боевых действий в Ливане.
Впоследствии, по данным агентства, Израиль и "Хезболлах" договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в скором времени.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.
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