Названы регионы, в которых средняя пенсия составила выше 30 тысяч рублей

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года зафиксирован в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил более 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 453 рублей.