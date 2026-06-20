Названы регионы, в которых средняя пенсия составила выше 30 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года зафиксирован в 12 регионах России.
- В число регионов с пенсией более 30 тысяч рублей вошли Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие.
- Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил более 25 399 рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в мае 2026 года зафиксирован в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средняя пенсия более 30 тысяч рублей в мае 2026 года отмечена в 12 субъектах страны. Речь идет о Чукотке (42 264 рубля), Ненецком автономном округе (38 867 рублей), Камчатском крае (37 662 рубля), Магаданской области (37 497 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (37 090 рублей).
Кроме того, соответствующий размер средней пенсии был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (36 429 рублей), Мурманской области (34 265 рублей), Сахалинской области (33 726 рублей), Якутии (33 712 рублей), Республике Коми (32 262 рубля), Архангельской области (31 728 рублей) и Карелии (31 093 рубля).
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил более 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 453 рублей.