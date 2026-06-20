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Назван регион с самой высокой средней пенсией в мае - РИА Новости, 20.06.2026
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01:50 20.06.2026
Назван регион с самой высокой средней пенсией в мае

РИА Новости: Чукотка в мае стала регионом с самой высокой средней пенсией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года был зафиксирован в Чукотском автономном округе (42,3 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (38,9 тысячи рублей) и Камчатском крае (37,7 тысячи рублей).
  • Средний размер пенсионного обеспечения по России в мае 2026 года составил 25,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года был зафиксирован в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и Камчатском крае, следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА Новости.
Согласно статистике, средний размер пенсионного обеспечения в Чукотском автономном округе составил 42,3 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель достиг 38,9 тысячи рублей, а в Камчатском крае - 37,7 тысячи рублей.
В пятерку регионов с самыми высокими пенсиями также вошли Магаданская область (37,5 тысячи рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (37,1 тысячи рублей).
Средний размер пенсионного обеспечения по России в мае 2026 года составил 25,4 тысячи рублей.
По данным Соцфонда, на 1 мая в системе пенсионного обеспечения РФ состояли на учете более 40,4 миллиона пенсионеров.
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