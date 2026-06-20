Пенсионерка из Петербурга случайно выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионерка из Санкт-Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 миллионов рублей.

Елена купила первый попавшийся билет со случайной комбинацией цифр после случайного нажатия на рекламное предложение сыграть в лотерею.

Выигранные средства пенсионерка планирует направить на важные для семьи цели: сделать ремонт, заняться вопросами здоровья и сделать подарок на свадьбу дочери.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пенсионерка из Санкт-Петербурга случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"В день выигрыша Елена играла в телефоне в игру, во время которой на экране появилась реклама "Большой 8". Обычно женщина просто закрывала такие объявления, но в тот раз случайно нажала на предложение сыграть. Победительница решила не отменять действие и купила первый попавшийся билет со случайной комбинацией цифр. Такой спонтанный выбор принес ей суперприз в размере 5 миллионов рублей", - отмечают в компании.

С лотереями Елена знакома давно. Ранее она работала в одном из отделений " Почты России " и застала момент появления там игр бренда "Национальной Лотереи".

По словам счастливицы, ирония ситуации заключается в том, что крупный выигрыш пришел именно тогда, когда она не планировала играть. Раньше Елена регулярно участвовала в розыгрышах и всегда надеялась на удачу, а стала обладательницей суперприза после случайного нажатия на рекламный баннер.