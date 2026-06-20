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Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 20.06.2026
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Религия
 
20:20 20.06.2026 (обновлено: 20:28 20.06.2026)
Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию

© Фото : "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларуссию 20 июня 2026 года.
  • 21 июня патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе города Бреста.
  • Утром 22 июня патриарх он участие в траурном митинге на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
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"20 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Беларусь", - сказано в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
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Отмечается, что в аэропорту Бреста его встретили в том числе патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов.
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"В ходе визита 21 июня, в день Собора белорусских святых, патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе г. Бреста. Утром 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" предстоятель Русской церкви примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества", - заключили в РПЦ.
Как сообщало агентство Белта, вечером 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории цитадели артисты Брестского академического театра драмы покажут спектакль "Брестская крепость". Затем состоится митинг-реквием, во время которого присутствующие почтут память жертв Великой Отечественной войны. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.
В Белоруссии 22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби. В Бресте в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, помимо памятных мероприятий, пройдут форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" и 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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7 июня, 16:59
 
РелигияБрестБелоруссияРоссияБорис ГрызловРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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