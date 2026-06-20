Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

"20 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Беларусь", - сказано в сообщении .

Как сообщало агентство Белта, вечером 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории цитадели артисты Брестского академического театра драмы покажут спектакль "Брестская крепость". Затем состоится митинг-реквием, во время которого присутствующие почтут память жертв Великой Отечественной войны. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.