Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларуссию 20 июня 2026 года.
- 21 июня патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе города Бреста.
- Утром 22 июня патриарх он участие в траурном митинге на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
«
"20 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Беларусь", - сказано в сообщении.
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его назвали
1 февраля, 22:27
Отмечается, что в аэропорту Бреста его встретили в том числе патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов.
«
"В ходе визита 21 июня, в день Собора белорусских святых, патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе г. Бреста. Утром 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" предстоятель Русской церкви примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества", - заключили в РПЦ.
Как сообщало агентство Белта, вечером 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории цитадели артисты Брестского академического театра драмы покажут спектакль "Брестская крепость". Затем состоится митинг-реквием, во время которого присутствующие почтут память жертв Великой Отечественной войны. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.
В Белоруссии 22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби. В Бресте в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, помимо памятных мероприятий, пройдут форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее" и 70-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.