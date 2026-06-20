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Турция проиграла Парагваю и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
08:14 20.06.2026 (обновлено: 09:29 20.06.2026)
Турция проиграла Парагваю и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Футболисты Парагвая в меньшинстве обыграли Турцию в матче группового этапа ЧМ

© REUTERS / Luisa GonzalezФутболисты сборной Турции Джан Узун и Кенан Йылдыз
Футболисты сборной Турции Джан Узун и Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Luisa Gonzalez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Парагвая по футболу одержала победу над командой Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.
  • Первый гол забил Матиас Галарса на 2-й минуте, а Мигель Альмирон получил красную карточку за прикрытый рот во время спора с соперником.
  • Сборная Парагвая набрала 3 очка и поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая по футболу одержала победу над командой Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы D прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Парагвая. Мяч на 2-й минуте забил Матиас Галарса. Полузащитник парагвайцев Мигель Альмирон получил красную карточку в конце первого тайма. Футболист стал первым игроком в истории чемпионата мира, который был удален за прикрытый рот во время спора с соперником. Правило было введено перед началом турнира. Галарса в добавленное ко второму тайму время получил травму и покинул поле на носилках.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 06:00
Завершен
Турция
0 : 1
Парагвай
02‎’‎ • Матиас Галарса
(Хулио Энсисо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Парагвая, набрав 3 очка, поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D. В заключительном матче группового этапа команда сыграет с идущими вторыми австралийцами (3 очка).
Сборная Турции (0), проиграв обе встречи, занимает последнее, четвертое место. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Суммарно за два матча турки нанесли 61 удар по воротам и не забили ни одного мяча.
В третьем туре группового этапа турки 25 июня встретятся с отобравшейся в плей-офф командой США, которая лидирует в турнирной таблице с 6 очками.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Сборная США по футболу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Сборная США по футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
Вчера, 00:05
 
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