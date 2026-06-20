Турция проиграла Парагваю и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Парагвая по футболу одержала победу над командой Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

Первый гол забил Матиас Галарса на 2-й минуте, а Мигель Альмирон получил красную карточку за прикрытый рот во время спора с соперником.

Сборная Парагвая набрала 3 очка и поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая по футболу одержала победу над командой Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы D прошла в Сан-Франциско и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Парагвая . Мяч на 2-й минуте забил Матиас Галарса . Полузащитник парагвайцев Мигель Альмирон получил красную карточку в конце первого тайма. Футболист стал первым игроком в истории чемпионата мира, который был удален за прикрытый рот во время спора с соперником. Правило было введено перед началом турнира. Галарса в добавленное ко второму тайму время получил травму и покинул поле на носилках.

Сборная Парагвая, набрав 3 очка, поднялась на третью строчку турнирной таблицы группы D. В заключительном матче группового этапа команда сыграет с идущими вторыми австралийцами (3 очка).

Сборная Турции (0), проиграв обе встречи, занимает последнее, четвертое место. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф. Суммарно за два матча турки нанесли 61 удар по воротам и не забили ни одного мяча.

В третьем туре группового этапа турки 25 июня встретятся с отобравшейся в плей-офф командой США, которая лидирует в турнирной таблице с 6 очками.