Овечкин подпишет контракт с "Вашингтоном", считает Кожевников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Александр Овечкин, капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», планирует подписать новый контракт с клубом.
- Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что новый контракт Овечкина важен для клуба и города, а также это поможет приблизить Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин подпишет новый контракт, потому что он нужен и клубу, и городу, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Я думаю, что Александр Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном". Он ведь взрослый человек и понимает, что ему осталось совсем немного шайб до рекорда Уэйна Гретцки. И в городе все его любят, главное, чтобы у него не было травм. Я думаю, что клуб стопроцентно подпишет с ним новый контракт, это ведь надо в том числе и для рекламы "Вашингтона", и всего города", - сказал Кожевников.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.