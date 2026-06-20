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Овечкин подпишет контракт с "Вашингтоном", считает Кожевников - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Хоккей
 
11:58 20.06.2026
Овечкин подпишет контракт с "Вашингтоном", считает Кожевников

Кожевников: Овечкин подпишет контракт с "Вашингтоном", он нужен клубу и городу

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Александр Овечкин, капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», планирует подписать новый контракт с клубом.
  • Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что новый контракт Овечкина важен для клуба и города, а также это поможет приблизить Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин подпишет новый контракт, потому что он нужен и клубу, и городу, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Я думаю, что Александр Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном". Он ведь взрослый человек и понимает, что ему осталось совсем немного шайб до рекорда Уэйна Гретцки. И в городе все его любят, главное, чтобы у него не было травм. Я думаю, что клуб стопроцентно подпишет с ним новый контракт, это ведь надо в том числе и для рекламы "Вашингтона", и всего города", - сказал Кожевников.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
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ХоккейУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинАлександр КожевниковКапитанВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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