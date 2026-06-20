Овечкин подпишет контракт с "Вашингтоном", считает Кожевников

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин подпишет новый контракт, потому что он нужен и клубу, и городу, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.