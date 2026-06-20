В Госдуме рассказали, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

Краткий пересказ от РИА ИИ Работающие бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за внуком и получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года.

Право на отпуск гарантировано Трудовым кодексом РФ при условии, что родители ребенка не получают выплаты и бабушка (дедушка) фактически ухаживает за ребенком.

Для оформления отпуска необходимо собрать пакет документов, включая заявление, копию свидетельства о рождении малыша, реквизиты банковского счета и справку с места работы родителей о том, что они не находятся в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособие.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работающие бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за внуком и получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

"Организация обязана предоставить отпуск по уходу за ребенком работающей бабушке с даты его рождения, если соблюдены все условия, представлены необходимые документы и именно она фактически ухаживает за внуком, а мать или отец малыша не находится в таком отпуске и не получает соответствующее пособие", - сказал Коломейцев

Он отметил, что такое право гарантировано Трудовым кодексом РФ – если бабушка сама работает, а не находится на пенсии, и если родители ребенка не получают выплаты.

"Отпуск по уходу за ребенком может оформить не только бабушка, но и работающий папа, дедушка, любой родственник или опекун, кто по факту за малышом ухаживает. Но пособие до полутора лет будет получать только один человек", - добавил депутат.

Коломейцев подчеркнул, что пособие в размере 40% от среднего заработка бабушки выплачивается, как и мамам, лишь до достижения ребенком полутора лет, хотя отпуск может быть предоставлен на три года, и весь этот период за бабушкой должно сохраняться ее рабочее место.