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В Госдуме рассказали, можно ли взять отпуск по уходу за внуком - РИА Новости, 20.06.2026
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03:39 20.06.2026
В Госдуме рассказали, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

Депутат Коломейцев: бабушка или дедушка могут взять отпуск по уходу за внуком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работающие бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за внуком и получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года.
  • Право на отпуск гарантировано Трудовым кодексом РФ при условии, что родители ребенка не получают выплаты и бабушка (дедушка) фактически ухаживает за ребенком.
  • Для оформления отпуска необходимо собрать пакет документов, включая заявление, копию свидетельства о рождении малыша, реквизиты банковского счета и справку с места работы родителей о том, что они не находятся в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособие.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работающие бабушка и дедушка могут оформить отпуск по уходу за внуком и получать пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).
"Организация обязана предоставить отпуск по уходу за ребенком работающей бабушке с даты его рождения, если соблюдены все условия, представлены необходимые документы и именно она фактически ухаживает за внуком, а мать или отец малыша не находится в таком отпуске и не получает соответствующее пособие", - сказал Коломейцев.
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Он отметил, что такое право гарантировано Трудовым кодексом РФ – если бабушка сама работает, а не находится на пенсии, и если родители ребенка не получают выплаты.
"Отпуск по уходу за ребенком может оформить не только бабушка, но и работающий папа, дедушка, любой родственник или опекун, кто по факту за малышом ухаживает. Но пособие до полутора лет будет получать только один человек", - добавил депутат.
Коломейцев подчеркнул, что пособие в размере 40% от среднего заработка бабушки выплачивается, как и мамам, лишь до достижения ребенком полутора лет, хотя отпуск может быть предоставлен на три года, и весь этот период за бабушкой должно сохраняться ее рабочее место.
"Для оформления отпуска по уходу за ребенком бабушке нужно собрать пакет документов: заявление на предоставление отпуска, копию свидетельства о рождении малыша, реквизиты банковского счета для перечисления пособия, взять справку с места работы матери (и/или отца - ред.) о том, что они не находятся в отпуске по уходу за этим ребенком и не получают ежемесячное пособие, а если мать безработная, то - из органов соцзащиты", - рассказал парламентарий.
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