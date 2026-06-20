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Раскрыто, на чем россияне не готовы экономить в отпуске - РИА Новости, 20.06.2026
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02:35 20.06.2026
Раскрыто, на чем россияне не готовы экономить в отпуске

РИА Новости: россияне в отпуске не готовы экономить на питании и досуге

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (44,17%) в случае нехватки денег на отпуск мечты отправятся в путешествие по России вместо зарубежной поездки.
  • 51,7% опрошенных не будут экономить в отпуске на качественном питании, 35,8% — на экскурсиях и развлечениях.
  • 62,5% россиян планируют придерживаться умеренной экономии во время отпуска.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне не готовы экономить в отпуске на питании, досуге и транспорте, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Если денег на отпуск мечты не хватает, большинство (44,17%) россиян отправятся в путешествие по России вместо зарубежной поездки. А 35% сократят ее продолжительность, еще 30% отправятся в поездку в низкий сезон, когда цены станут ниже. И ровно столько же выберут отель меньшей звездности", - говорится в исследовании.
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При этом 22,5% откажутся от отеля в пользу размещения в частном секторе. А 14,17% респондентов вовсе откажутся от поездки по этой причине.
"В то же время экономить в отпуске не будут ни при каких обстоятельствах прежде всего на качественном питании. Об этом сообщили 51,7% опрошенных. А 35,8% не откажутся от экскурсий и развлечений, даже если денег будет не хватать. При этом 30% в любом случае поедут именно в ту страну, регион или курорт, где хотели бы побывать", - отмечают эксперты.
Также 20,8% россиян не станут экономить на транспорте, так как считают, что добираться до отдыха нужно в комфортных условиях. А 16,6% не станут экономить на продолжительности поездки, даже если денег будет не хватать.
"Придерживаться жесткой экономии во время предстоящего отпуска планируют 17,5% респондентов, 20% экономить особо не планируют и хотели бы устроить отпуск мечты. А 62,5% будут придерживаться умеренной экономии", - говорится в материалах.
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