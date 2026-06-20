Останина возглавила региональную группу КПРФ на выборы в Госдуму

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член ЦК КПРФ Нина Останина возглавила региональную группу партии из трех областей на выборы в Госдуму, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Останина идет первой в списке, по Самарской, Ульяновской и Оренбургской областям - возглавляет региональную группу", - сказал Афонин по итогам тайного голосования делегатов партийного съезда.

Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.