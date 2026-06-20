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Останина возглавила региональную группу КПРФ на выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.06.2026
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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
22:19 20.06.2026
Останина возглавила региональную группу КПРФ на выборы в Госдуму

РИА Новости: Останина возглавила региональную группу КПРФ на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНина Останина
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нина Останина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член ЦК КПРФ Нина Останина возглавила региональную группу партии из трех областей на выборы в Госдуму.
  • Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член ЦК КПРФ Нина Останина возглавила региональную группу партии из трех областей на выборы в Госдуму, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
В Подмосковье проходит 19-й предвыборный съезд КПРФ.
«
"Останина идет первой в списке, по Самарской, Ульяновской и Оренбургской областям - возглавляет региональную группу", - сказал Афонин по итогам тайного голосования делегатов партийного съезда.
Выборы депутатов Государственной думы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) - это зарегистрированная политическая партия в России, которая видит себя продолжателем дела КПСС и КП РСФСР. Она позиционирует себя как их идейный наследник и последователь. Лидером партии является Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Зюганов возглавил общефедеральный список КПРФ на выборах
Вчера, 19:23
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМосковская область (Подмосковье)СамарскоеОренбургская областьЮрий АфонинНина ОстанинаГеннадий ЗюгановКПРФГосдума РФКПСС
 
 
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