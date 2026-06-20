Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский вернул польскому президенту Каролю Навроцкому отобранный орден Белого орла по почте, следует из опубликованных снимков.
На выложенных главой киевского режима фотографиях видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. На заднем фоне сотрудник готовит посылку к отправке.
"Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши", — посетовал он в соцсети X.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации.