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Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом - РИА Новости, 20.06.2026
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17:57 20.06.2026 (обновлено: 21:36 20.06.2026)
Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом

Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого орла по почте

© СоцсетиПост в соцсети Владимира Зеленского
Пост в соцсети Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Соцсети
Пост в соцсети Владимира Зеленского
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский вернул польскому президенту Каролю Навроцкому отобранный орден Белого орла по почте, следует из опубликованных снимков.
На выложенных главой киевского режима фотографиях видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. На заднем фоне сотрудник готовит посылку к отправке.
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"Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши", — посетовал он в соцсети X.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
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