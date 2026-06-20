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Медведев прокомментировал лишение Зеленского ордена Белого орла - РИА Новости, 20.06.2026
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00:08 20.06.2026
Медведев прокомментировал лишение Зеленского ордена Белого орла

Медведев: после лишения ордена у Зеленского есть место для гитлеровского креста

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды.
  • Дмитрий Медведев считает, что теперь у Владимира Зеленского есть место для гитлеровского Железного креста.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после лишения Владимира Зеленского польской награды считает, что теперь у главаря киевского режима есть место для гитлеровского Железного креста.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена).
"Думаю, главный бандеровец легко найдет замену и нацепит на зеленый сюртук гитлеровский Железный крест с золотыми дубовыми листьями", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России террористическая организация
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла
Вчера, 22:47
 
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