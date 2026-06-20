Охранник ТЦ в Краснодаре рассказал, что у напавшего было мачете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре молодой человек напал на посетителей торгового центра, используя мачете и перочинный нож.
- По предварительным данным МВД РФ, одна женщина скончалась, не менее пяти человек пострадали.
- Возбуждены уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра в Краснодаре, на посетителей которого ранее в субботу напал мужчина, рассказал РИА Новости, что у нападавшего в руках было мачете.
Ранее в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, не менее пяти человек пострадали. Возбуждены уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство.
"Я сначала ничего не понял. Мужик выбегает из туалета, орет: "Люди, убегайте, убегайте!", и он (нападавший - ред.) на меня бежит. Смотрю, мачете достает полметра… У него еще нож перочинный был какой-то был", - рассказал охранник.
Еще один очевидец, сотрудник магазина, также подтвердил РИА Новости, что у нападавшего в руках было мачете.
"Я увидел, что он бежит с этим мачете в сторону эскалатора, на второй этаж он поднимался. Когда он встал на эскалатор, охранник протянул к нему руку, а он его по руке ударил", - рассказал собеседник.