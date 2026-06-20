© Кадр видео из соцсетей Задержание нападавшего на посетителей в ТЦ в Краснодаре

Охранник ТЦ в Краснодаре рассказал, что у напавшего было мачете

Краткий пересказ от РИА ИИ В Краснодаре молодой человек напал на посетителей торгового центра, используя мачете и перочинный нож.

По предварительным данным МВД РФ, одна женщина скончалась, не менее пяти человек пострадали.

Возбуждены уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство.

КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра в Краснодаре, на посетителей которого ранее в субботу напал мужчина, рассказал РИА Новости, что у нападавшего в руках было мачете.

"Я сначала ничего не понял. Мужик выбегает из туалета, орет: "Люди, убегайте, убегайте!", и он (нападавший - ред.) на меня бежит. Смотрю, мачете достает полметра… У него еще нож перочинный был какой-то был", - рассказал охранник.

Еще один очевидец, сотрудник магазина, также подтвердил РИА Новости, что у нападавшего в руках было мачете.