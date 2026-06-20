В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Нижнекамска («Бегишево») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.