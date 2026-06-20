В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00", - говорится в сообщении.
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