В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Также введены временные ограничения в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»).
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Чебоксар и Ульяновска, информирует Росавиация.
Ведомство также сообщило о введении временных ограничений в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка").
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