В Центральной России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА вступают в силу в ряде регионов Центральной России в субботу.
- Ограничения установлены по представлению Минобороны России и затрагивают воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах, включая Москву и Подмосковье, но не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА в ряде регионов Центральной России вступают в силу в субботу.
Режим ограничений был установлен по представлению министерства обороны России, он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье.
Ограничения не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации, отмечали в Росавиации. Регулярные и чартерные рейсы пассажирских воздушных судов будут отправляться и прибывать в аэропорты региона согласно расписанию. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.