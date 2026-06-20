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В Центральной России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов - РИА Новости, 20.06.2026
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00:22 20.06.2026
В Центральной России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов

В восьми регионах России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкЛегкий самолет в небе
Легкий самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Легкий самолет в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА вступают в силу в ряде регионов Центральной России в субботу.
  • Ограничения установлены по представлению Минобороны России и затрагивают воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах, включая Москву и Подмосковье, но не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА в ряде регионов Центральной России вступают в силу в субботу.
Режим ограничений был установлен по представлению министерства обороны России, он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье.
Ограничения не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации, отмечали в Росавиации. Регулярные и чартерные рейсы пассажирских воздушных судов будут отправляться и прибывать в аэропорты региона согласно расписанию. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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