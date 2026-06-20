Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Кубы приговорен к 3,5 годам колонии за нападение на таксиста и хищение 77 тысяч рублей.

При задержании он распылил перцовку в лицо полицейскому и ранил ножом другого сотрудника.

В судебном заседании кубинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суд в подмосковной Балашихе приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо полицейскому и ранил ножом другого, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что осенью 2024 года гражданин Кубы , одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в автомобиль такси, где водитель принял его за женщину латиноамериканской внешности.

В какой-то момент иностранец похитил из кармана брюк водителя 77 тысяч рублей, а когда таксист заметил и потребовал вернуть деньги, кубинец ответил: "No money". Тогда водитель запер двери авто и хотел вызвать полицию, но пассажир достал нож и напал на таксиста.

В потасовке мужчина выхватил у иностранца клатч, но украденных денег там не нашел. Тогда он снял один сапог с ноги кубинца, предполагая, что тот мог спрятать туда деньги, но и там ничего не было. В результате иностранцу удалось вырваться и скрыться с украденными деньгами. А водитель такси вызвал правоохранителей.

Как указано в документах, при попытке задержания "гражданин Кубы оказал активное сопротивление" и распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик. Затем иностранец забаррикадировался в тамбуре квартиры на 13-м этаже, а когда прибыли полицейские, он набросился на них с кухонным ножом и задел одного из них. Лишь после предупредительного выстрела кубинца удалось обезвредить и задержать.