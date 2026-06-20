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Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2026
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07:09 20.06.2026
Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста в Подмосковье

Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста и напал на полицейских в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Кубы приговорен к 3,5 годам колонии за нападение на таксиста и хищение 77 тысяч рублей.
  • При задержании он распылил перцовку в лицо полицейскому и ранил ножом другого сотрудника.
  • В судебном заседании кубинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суд в подмосковной Балашихе приговорил гражданина Кубы к 3,5 годам колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо полицейскому и ранил ножом другого, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что осенью 2024 года гражданин Кубы, одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в автомобиль такси, где водитель принял его за женщину латиноамериканской внешности.
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В какой-то момент иностранец похитил из кармана брюк водителя 77 тысяч рублей, а когда таксист заметил и потребовал вернуть деньги, кубинец ответил: "No money". Тогда водитель запер двери авто и хотел вызвать полицию, но пассажир достал нож и напал на таксиста.
В потасовке мужчина выхватил у иностранца клатч, но украденных денег там не нашел. Тогда он снял один сапог с ноги кубинца, предполагая, что тот мог спрятать туда деньги, но и там ничего не было. В результате иностранцу удалось вырваться и скрыться с украденными деньгами. А водитель такси вызвал правоохранителей.
Как указано в документах, при попытке задержания "гражданин Кубы оказал активное сопротивление" и распылил в лицо полицейскому перцовый баллончик. Затем иностранец забаррикадировался в тамбуре квартиры на 13-м этаже, а когда прибыли полицейские, он набросился на них с кухонным ножом и задел одного из них. Лишь после предупредительного выстрела кубинца удалось обезвредить и задержать.
Как уточняется в материалах, в судебном заседании кубинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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