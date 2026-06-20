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Народные комиссии проверили 256 объектов в Тюменской области - РИА Новости, 20.06.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:38 20.06.2026
Народные комиссии проверили 256 объектов в Тюменской области

Народные комиссии "Единой России" посетили 256 объектов в Тюменской области

© Getty Images / SergeyVButorinСтелла при въезде в город Тюмень
Стелла при въезде в город Тюмень - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Getty Images / SergeyVButorin
Стелла при въезде в город Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Народные комиссии в Тюменской области посетили 256 объектов, в числе которых школы, больницы, предприятия, построенные или модернизированные с 2021 года по народной программе партии "Единая Россия", сообщил губернатор Александр Моор.
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"Двести пятьдесят шесть объектов посетили народные комиссии "Единой России" в Тюменской области. Эти объекты строили, оснащали техникой и оборудованием, ремонтировали в рамках народной программы, которую партия реализует с 2021 года", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что по его поручению комиссии сформированы в каждом муниципалитете, в их состав вошли вошли депутаты, предприниматели и общественники. Выездные проверки проводятся с февраля, в списке объектов - школы, больницы, поликлиники, крупные предприятия. Особое внимание – жилищно-коммунальному комплексу.
Комиссии побывали на реконструируемой по концессии Метелевской водоочистной станции в Тюмени, на блочной станции очистки воды в Казанском округе, в модернизированной котельной, которая обеспечивает теплом детсад, школу, Дом культуры, интернат и почту в Викуловском округе.
"Народный контроль нужен, чтобы убедиться, что все обязательства, взятые "Единой Россией", выполнены в полном объеме", - прокомментировал работу комиссий Моор.
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорЕдиная РоссияТюмень
 
 
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