Народные комиссии проверили 256 объектов в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Народные комиссии в Тюменской области посетили 256 объектов, в числе которых школы, больницы, предприятия, построенные или модернизированные с 2021 года по народной программе партии "Единая Россия", сообщил губернатор Александр Моор.

« "Двести пятьдесят шесть объектов посетили народные комиссии " Единой России " в Тюменской области . Эти объекты строили, оснащали техникой и оборудованием, ремонтировали в рамках народной программы, которую партия реализует с 2021 года", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что по его поручению комиссии сформированы в каждом муниципалитете, в их состав вошли вошли депутаты, предприниматели и общественники. Выездные проверки проводятся с февраля, в списке объектов - школы, больницы, поликлиники, крупные предприятия. Особое внимание – жилищно-коммунальному комплексу.

Комиссии побывали на реконструируемой по концессии Метелевской водоочистной станции в Тюмени , на блочной станции очистки воды в Казанском округе, в модернизированной котельной, которая обеспечивает теплом детсад, школу, Дом культуры, интернат и почту в Викуловском округе.