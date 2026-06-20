Рейтинг@Mail.ru
МВД Сербии заявило о 7,8 тысячи участников протеста в Нови-Саде - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 20.06.2026
МВД Сербии заявило о 7,8 тысячи участников протеста в Нови-Саде

МВД Сербии: в несогласованном протесте в Нови-Саде участвовали 7,8 тыс человек

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сербском городе Нови-Сад состоялось несогласованное собрание студентов и сторонников оппозиции.
  • По оценкам полиции, в акции приняли участие максимум 7,8 тысячи человек.
  • Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году, она проходит на фоне планов президента Александра Вучича уйти в отставку для проведения досрочных выборов.
НОВИ-САД (Сербия), 20 июн - РИА Новости. Участие в несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции в сербском городе Нови-Сад приняли 7,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба МВД Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее в субботу, что студенты и сторонники оппозиции Сербии на протесте во втором по величине городе страны - Нови-Сад - собрали к 17.30 (18.30 мск) 3,3 тысячи человек.
Протест перед студенческим кампусом в Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Студенты проводят массовую протестную акцию в городе Нови-Сад
Вчера, 20:23
«
"МВД оповещает общественность, что сегодня на круговой развязке в Нови-Саде состоялось несогласованное собрание, которое завершилось в 19.05 (20.05 мск). По оценкам полиции, в несогласованном собрании участвовало максимум 7,8 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Учащиеся вузов города созвали единомышленников в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.
Как передавал корреспондент РИА Новости, протестное собрание в Нови-Саде завершилось около 19.00 (20.00 мск), после чего участники стали расходиться.
Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Белграде более 34 тысяч человек посетили место проведения протеста
23 мая, 21:56
Студенты и сторонники оппозиции более полутора лет проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострялась также в середине августа 2025 года.
Протест перед студенческим кампусом в Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Вучич заявил, что на протесте в Нови-Саде собрались лишь 3,3 тысячи человек
Вчера, 21:13
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала