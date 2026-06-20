МВД Сербии заявило о 7,8 тысячи участников протеста в Нови-Саде

Краткий пересказ от РИА ИИ В сербском городе Нови-Сад состоялось несогласованное собрание студентов и сторонников оппозиции.

По оценкам полиции, в акции приняли участие максимум 7,8 тысячи человек.

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году, она проходит на фоне планов президента Александра Вучича уйти в отставку для проведения досрочных выборов.

НОВИ-САД (Сербия), 20 июн - РИА Новости. Участие в несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции в сербском городе Нови-Сад приняли 7,8 тысячи человек, сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее в субботу, что студенты и сторонники оппозиции Сербии на протесте во втором по величине городе страны - Нови-Сад - собрали к 17.30 (18.30 мск) 3,3 тысячи человек.

« "МВД оповещает общественность, что сегодня на круговой развязке в Нови-Саде состоялось несогласованное собрание, которое завершилось в 19.05 (20.05 мск). По оценкам полиции, в несогласованном собрании участвовало максимум 7,8 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Учащиеся вузов города созвали единомышленников в субботу на круговой развязке перед студенческим городком. Они выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

Как передавал корреспондент РИА Новости, протестное собрание в Нови-Саде завершилось около 19.00 (20.00 мск), после чего участники стали расходиться.

Это первая массовая акция студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде в 2026 году. Собрание оппонентов президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии проходит на фоне заявленных им планов уйти в отставку для проведения досрочных выборов в период от конца сентября до начала ноября 2026 года.

Студенты и сторонники оппозиции более полутора лет проводят в Сербии массовые протесты, требуя отставки властей, досрочных выборов и наказания причастных к коррупции. На последнем протесте в Белграде в ночь с 23 на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.