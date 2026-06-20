Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности.
- Жителям рекомендовано при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и сообщить об этом по телефону 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Отбой беспилотной опасности в Новгородской области. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112", - говорится в сообщении.
Жителям сообщили об опасности БПЛА в субботу днем.
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