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Нидерланды проснулись! И разгромили хваленых шведов на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
22:15 20.06.2026 (обновлено: 00:22 21.06.2026)
Нидерланды проснулись! И разгромили хваленых шведов на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов крупно обыграла шведов в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Annegret HilseСборная Нидерландов на ЧМ-2026
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 5:1 и стала холодным душем для скандинавского коллектива, который перед стартом мундиаля называли одной из "темных лошадок" долгожданного турнира.
РИА Новости Спорт рассказывает о главных событиях европейского противостояния в Техасе.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Нидерланды
5 : 1
Швеция
05‎’‎ • Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
17‎’‎ • Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
47‎’‎ • Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
54‎’‎ • Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
89‎’‎ • Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
59‎’‎ • Антони Эланга
(Александер Исак)
Календарь Турнирная таблица История встреч

У Нидерландов все не по плану

Потому что "оранжевые" потеряли очки в матче с японцами, дважды ведя в счете (2:2). Почему это плохо? При условии, что "самураи" — не самый грозный соперник команды Рональда Кумана по квартету F, ничья с Японией могла серьезно сказаться на перспективах нидерландцев в плей-офф, куда они могли выйти со второго, а то и с третьего места.
Сегодня им предстояло встретиться со сборной Швеции, которая после ухода Златана Ибрагимовича не раз обновлялась и сейчас достигла если не прайма, то его подобия. Чего стоит только атака с двумя звездными форвардами из Англии — новоиспеченным чемпионом страны из "Арсенала" Виктором Дьекерешем и Александером Исаком из "Ливерпуля". Они, как и оформивший дубль Ясин Айяри, помогли разгромно победить в первом матче против Туниса (1:5), после которого африканцы расстались с главным тренером.
Что удивительно, даже в свете таких разных результатов в начале мундиаля нидерландцы по коэффициентам остались фаворитом матча. И этот статус оправдали.
© REUTERS / MARIA LYSAKERСборная Нидерландов на ЧМ-2026
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026
  • История встреч: в XXI веке команды встречались семь раз (дважды — в товарищеских матчах), и всего раз скандинавы смогли покинуть поле триумфаторами.

Швеция провалилась

Возможно, успех против Туниса так сказался на скандинавах... Однако в Хьюстоне у них совсем ничего не получилось. Было несколько неплохих моментов у ворот Барта Вербрюггена, даже два мяча смогли забить (один из которых, правда, пришлось отменить из-за офсайда). В остальном — жуткие косяки обороны и достаточно будничная победа сборной Нидерландов, которая смогла сделать правильные выводы после осечки с японцами.
Для начала отметим форварда "оранжевых" Брайана Бробби. Игрок "Сандерленда" на пятой и 17-й минутах забил два почти одинаковых гола. Прострел с фланга — тычок в пустые ворота. Как под копирку во втором тайме замкнул мощный пас на пустые ворота уже Коди Гакпо, одноклубник Исака. Прошло несколько минут, и Гакпо оформил дубль (также отдал результативный ассист; лучший игрок матча с показателем 2+1) — тут уже нападающий "Ливерпуля" обыграл защитника и прошил ближний угол. 4:0 к 55-й минуте!
© REUTERS / TROY TAORMINAЭпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026
Эпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Эпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026
Шведы постарались сохранить лицо: это Антони Эланга на 59-й минуте реализовал выход один на один после паса на ход от Исака. Как будто разгром, но не трагичный… Все стало хуже, когда пятый влетел от Крисенсио Саммервилла, а голевую ему отдал ветеран "оранжевых" Мемфис Депай. Оба творца последнего гола в матче вышли на замену и на 89-й приговорили хваленых шведов. Которые — удивительно! — проиграли с тем же счетом, с каким победили несколькими днями ранее.

Расклады в группе F

С Нидерландами, ставшими восьмой командой с сотней голов на ЧМ, все понятно: четыре очка в двух матчах и встреча в третьем туре со слабеньким Тунисом (25 июня). Маловероятно, что "оранжевые" снова потеряют очки и упустят лидерство в своей группе.
А вот со шведами расклад куда сложнее. В случае победы Японии над Тунисом через несколько часов скандинавов ждет 25-го числа решающий бой против "самураев" (пока в активе одно очко, но может стать четыре). Учитывая разницу по очкам (Швеция — 3), "желто-синим" желательно побеждать, ведь в случае ничьей с азиатами они станут третьими. Впрочем, с четырьмя очками в копилке с третьего места можно прорваться в плей-офф… Но к чему эта нервотрепка?
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ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортКоди ГакпоВиктор ДьёкерешАлександер ИсакНидерландыШвецияКрисенсио Саммервилл
 
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