Нидерланды проснулись! И разгромили хваленых шведов на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 5:1 и стала холодным душем для скандинавского коллектива, который перед стартом мундиаля называли одной из "темных лошадок" долгожданного турнира.

РИА Новости Спорт рассказывает о главных событиях европейского противостояния в Техасе.

У Нидерландов все не по плану

Потому что "оранжевые" потеряли очки в матче с японцами, дважды ведя в счете (2:2). Почему это плохо? При условии, что "самураи" — не самый грозный соперник команды Рональда Кумана по квартету F, ничья с Японией могла серьезно сказаться на перспективах нидерландцев в плей-офф, куда они могли выйти со второго, а то и с третьего места.

Сегодня им предстояло встретиться со сборной Швеции, которая после ухода Златана Ибрагимовича не раз обновлялась и сейчас достигла если не прайма, то его подобия. Чего стоит только атака с двумя звездными форвардами из Англии — новоиспеченным чемпионом страны из "Арсенала" Виктором Дьекерешем и Александером Исаком из "Ливерпуля". Они, как и оформивший дубль Ясин Айяри, помогли разгромно победить в первом матче против Туниса (1:5), после которого африканцы расстались с главным тренером.

Что удивительно, даже в свете таких разных результатов в начале мундиаля нидерландцы по коэффициентам остались фаворитом матча. И этот статус оправдали.

© REUTERS / MARIA LYSAKER Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 © REUTERS / MARIA LYSAKER Сборная Нидерландов на ЧМ-2026

История встреч: в XXI веке команды встречались семь раз (дважды — в товарищеских матчах), и всего раз скандинавы смогли покинуть поле триумфаторами .

Швеция провалилась

Возможно, успех против Туниса так сказался на скандинавах... Однако в Хьюстоне у них совсем ничего не получилось. Было несколько неплохих моментов у ворот Барта Вербрюггена, даже два мяча смогли забить (один из которых, правда, пришлось отменить из-за офсайда). В остальном — жуткие косяки обороны и достаточно будничная победа сборной Нидерландов, которая смогла сделать правильные выводы после осечки с японцами.

Для начала отметим форварда "оранжевых" Брайана Бробби. Игрок "Сандерленда" на пятой и 17-й минутах забил два почти одинаковых гола. Прострел с фланга — тычок в пустые ворота. Как под копирку во втором тайме замкнул мощный пас на пустые ворота уже Коди Гакпо, одноклубник Исака. Прошло несколько минут, и Гакпо оформил дубль (также отдал результативный ассист; лучший игрок матча с показателем 2+1) — тут уже нападающий "Ливерпуля" обыграл защитника и прошил ближний угол. 4:0 к 55-й минуте!

© REUTERS / TROY TAORMINA Эпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026 © REUTERS / TROY TAORMINA Эпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026

Шведы постарались сохранить лицо: это Антони Эланга на 59-й минуте реализовал выход один на один после паса на ход от Исака. Как будто разгром, но не трагичный… Все стало хуже, когда пятый влетел от Крисенсио Саммервилла, а голевую ему отдал ветеран "оранжевых" Мемфис Депай. Оба творца последнего гола в матче вышли на замену и на 89-й приговорили хваленых шведов. Которые — удивительно! — проиграли с тем же счетом, с каким победили несколькими днями ранее.

Расклады в группе F

С Нидерландами, ставшими восьмой командой с сотней голов на ЧМ, все понятно: четыре очка в двух матчах и встреча в третьем туре со слабеньким Тунисом (25 июня). Маловероятно, что "оранжевые" снова потеряют очки и упустят лидерство в своей группе.