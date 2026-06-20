Немов заявил, что считает себя обычным человеком, несмотря на все успехи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заявил, что считает себя обычным человеком.
- Алексей Немов пошутил о том, что если бы не гимнастика, то он мог бы заняться плаванием, футболом или хоккеем, так как в те годы эти виды спорта были очень популярными.
- Немов выразил любовь к своему виду спорта и подчеркнул, что не стал бы ничего менять в своей жизни.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что, несмотря на все успехи, считает себя обычным человеком.
"Если не гимнастика, то либо плавание, либо футбол, либо хоккей. В те годы эти виды спорта были очень популярными. Не очень меня радовала школа, не мог сидеть больше 20 минут. Но четыре класса я закончил хорошистом. Школу еще не закончил, остался на 50-й год", - пошутил Немов во время мероприятия.
"Я не супергерой, обычный человек из Тольятти. Вспоминаю 1996 год - до сих пор мурашки по коже. Говорил себе: все умеешь, все делаешь. Это помогало с мандражом, и никакие психологи мне были не нужны. Ничего бы не поменял (в жизни). Все те воспоминания, которые остались с Олимпийскими играми, теплые и важные. До сих пор наполняют меня, когда вспоминаю о них. Я любил, люблю и буду любить свой вид спорта. Он дал мне возможность реализовать свои мечты", - добавил он.
Немову 50 лет, на Играх 1996 и 2000 годов он завоевал по две золотые медали, также на его счету пять побед на чемпионатах мира и одна на чемпионате Европы.