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Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на матч с Шотландией на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
08:22 20.06.2026 (обновлено: 09:34 20.06.2026)
Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на матч с Шотландией на ЧМ

Анчелотти заявил, что Неймар будет вызван на матч ЧМ с шотландцами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что капитан команды Неймар войдет в заявку на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против шотландцев.
  • Неймар пропустил матчи группы C против сборных Марокко и Гаити из-за повреждения икроножной мышцы, но вернется к тренировкам с командой перед матчем против Шотландии.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что капитан команды Неймар войдет в заявку на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против шотландцев.
Ранее Неймар пропустил матчи группы C против сборных Марокко (1:1) и Гаити (3:0) из-за повреждения икроножной мышцы.
"Неймар будет тренироваться индивидуально завтра, затем в воскресенье вернется к тренировкам с командой, а потом будет вызван на матч против Шотландии", - приводит слова Анчелотти с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
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