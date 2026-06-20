Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на матч с Шотландией на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что капитан команды Неймар войдет в заявку на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против шотландцев.
- Неймар пропустил матчи группы C против сборных Марокко и Гаити из-за повреждения икроножной мышцы, но вернется к тренировкам с командой перед матчем против Шотландии.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что капитан команды Неймар войдет в заявку на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против шотландцев.
На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
Неймар травмировался перед чемпионатом мира
21 мая, 10:13