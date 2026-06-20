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Захарова дала Польше совет насчет сданных в Киеве наград - РИА Новости, 20.06.2026
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11:09 20.06.2026
Захарова дала Польше совет насчет сданных в Киеве наград

Захарова предложила Польше передать сданные в Киеве награды другим нацистам

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варшава может передать государственные награды, сданные представителями киевского режима, другим нацистским колаборантам, заявила Захарова.
  • Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды — ордена "Белый орел".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Варшава может передать государственные награды, сданные представителями киевского режима, другим нацистским колаборантам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Польше сделали заявление после лишения Зеленского ордена
Вчера, 00:56
“Сданные киевским режимом орден "Белый орел" и другие награды Варшава может направить в Канаду - (нацисту Ярославу - ред.) Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать”, - написала она в своем Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды. Позднее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отказался от польского Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
Ранее в МИД РФ заявляли, что в Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне.
* Признана в РФ экстремистской и запрещена
Кирилл Буданов* отказался от награды Польши - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена
Вчера, 09:02
 
В миреРоссияВаршаваУкраинаВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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