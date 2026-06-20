Краткий пересказ от РИА ИИ
- Варшава может передать государственные награды, сданные представителями киевского режима, другим нацистским колаборантам, заявила Захарова.
- Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды — ордена "Белый орел".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Варшава может передать государственные награды, сданные представителями киевского режима, другим нацистским колаборантам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
“Сданные киевским режимом орден "Белый орел" и другие награды Варшава может направить в Канаду - (нацисту Ярославу - ред.) Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать”, - написала она в своем Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды. Позднее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отказался от польского Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
Ранее в МИД РФ заявляли, что в Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне.
* Признана в РФ экстремистской и запрещена