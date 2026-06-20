Эксперт рассказала о максимальной надбавке для работающих пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Максимальная надбавка к пенсии работающих пенсионеров после перерасчета в августе составит 470,28 рублей в месяц.

Перерасчет страховых пенсий для работавших в 2025 году граждан пройдет 1 августа и будет ограничен тремя пенсионными баллами.

Процедура перерасчета носит беззаявительный характер, россиянам не нужно подавать заявление в Социальный фонд.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Максимальная надбавка к пенсии работающих пенсионеров после перерасчета в августе составит 470,28 рублей в месяц, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

С 1 августа в России пройдет перерасчет страховых пенсий для официально работавших в 2025 году граждан, размер которого ограничен тремя пенсионными баллами.

"Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц", — сказала Подольская

Она уточнила, что процедура перерасчета в августе 2026 года отличается от плановой индексации и рассчитывается с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год. Итоговая сумма повышения зависит от размера официальной зарплаты.

Подольская добавила, что россиянам не нужно подавать заявление в Социальный фонд для перерасчета. Процедура носит беззаявительный характер.