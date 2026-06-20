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Эксперт рассказала о максимальной надбавке для работающих пенсионеров - РИА Новости, 20.06.2026
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02:58 20.06.2026 (обновлено: 05:57 20.06.2026)
Эксперт рассказала о максимальной надбавке для работающих пенсионеров

РИА Новости: работающие пенсионеры после перерасчета получат по 470 рублей

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максимальная надбавка к пенсии работающих пенсионеров после перерасчета в августе составит 470,28 рублей в месяц.
  • Перерасчет страховых пенсий для работавших в 2025 году граждан пройдет 1 августа и будет ограничен тремя пенсионными баллами.
  • Процедура перерасчета носит беззаявительный характер, россиянам не нужно подавать заявление в Социальный фонд.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Максимальная надбавка к пенсии работающих пенсионеров после перерасчета в августе составит 470,28 рублей в месяц, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
С 1 августа в России пройдет перерасчет страховых пенсий для официально работавших в 2025 году граждан, размер которого ограничен тремя пенсионными баллами.
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"Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рублей. Таким образом, максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия работающих пенсионеров, составит в 2026 году 470,28 рублей в месяц", — сказала Подольская.
Она уточнила, что процедура перерасчета в августе 2026 года отличается от плановой индексации и рассчитывается с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год. Итоговая сумма повышения зависит от размера официальной зарплаты.
Подольская добавила, что россиянам не нужно подавать заявление в Социальный фонд для перерасчета. Процедура носит беззаявительный характер.
В России с 2025 года официально вернули ежегодную индексацию страховых пенсий работающих граждан в январе. При этом сохранился перерасчет пенсий в августе.
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ОбществоРоссияТатьяна Подольская
 
 
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