Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с Мюрреем

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Бретт Мюррей подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один сезон. Прошедший сезон канадец провел в составе немецкого клуба "Нюрнберг Айс Тайгерс" и набрал 33 очка (17 шайб + 16 передач) за 40 матчей.