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Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с Мюрреем - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Хоккей
 
17:52 20.06.2026
Клуб "Шанхайские драконы" подписал контракт с Мюрреем

Клуб "Шанхайские драконы" объявил о подписании контракта с канадцем Мюрреем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Бретт Мюррей подписал контракт с «Шанхайскими драконами» на один сезон.
  • В прошедшем сезоне Мюррей набрал 33 очка (17 шайб + 16 передач) за 40 матчей, выступая за немецкий клуб «Нюрнберг Айс Тайгерс».
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Бретт Мюррей подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на один сезон. Прошедший сезон канадец провел в составе немецкого клуба "Нюрнберг Айс Тайгерс" и набрал 33 очка (17 шайб + 16 передач) за 40 матчей.
"Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как "мускулов", так и мастерства. Мюррей ростом почти под два метра, весом более 100 кг - это типичный силовой форвард, который бьет в тело, дает партнерам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать. Лидер по духу, своим примером он ведет команду за собой в каждом матче", - заявил генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.
Мюррей был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года в четвертом раунде под общим 99-м номером командой "Баффало Сейбрз". За клуб он провел 26 матчей и набрал 6 очков (2+4). Также в его активе 395 встреч и 223 очка (108+115) в составе "Рочестер Американс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
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