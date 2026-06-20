На ВДНХ и в Музее Победы пройдут мероприятия в честь Дня памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С субботы по понедельник на ВДНХ и в Музее Победы в Москве пройдут мероприятия в честь Дня памяти и скорби.
- Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, но на некоторые потребуется предварительно купить билет.
- В Музее Победы 22 июня пройдет мемориальная акция «Свеча памяти», а также впервые состоится акция «Микрофон памяти».
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мероприятия в честь Дня памяти и скорби пройдут с субботы по понедельник на ВДНХ и в Музее Победы в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"ВДНХ и Музей Победы станут одними из крупнейших площадок, где состоятся мероприятия в честь Дня памяти и скорби. Большинство из них можно посетить бесплатно, однако на отдельные потребуется предварительно купить билет", - говорится в сообщении.
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
19 июня, 12:50
Отмечается, что на ВДНХ с субботы по понедельник проведут экскурсии, спектакли и кинопоказы. Государственный музей Льва Толстого - павильон № 61 - в субботу в 18.00 представит речевой спектакль "Шахтерская дочь". В центре "Космонавтика и авиация" в воскресенье в 17.00 запланирована экскурсия "Герои космоса".
«
"В этот же день в 19.00 в музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Голоса из прошлого - письма и дневники военных лет". В Музее кино на ВДНХ 21 июня можно посетить специальные показы фильмов, приуроченные ко Дню памяти и скорби", - уточняется в сообщении.
Согласно публикации на сайте мэра и правительства столицы, в День памяти и скорби на ВДНХ также состоится обзорная экскурсия "Вставай, страна огромная". Она начнется в 13.00. Гиды познакомят посетителей с историей и архитектурой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и расскажут о фронтовых подвигах ее сотрудников.
"Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны 22 июня приглашает Музей Победы. Вход в него в этот день будет бесплатным, за исключением экскурсионного обслуживания и отдельных экспозиций: "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа!", диорамный комплекс", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для гостей музея подготовили масштабную тематическую программу. В полночь у его стен на Поклонной горе начнется мемориальная акция "Свеча памяти". Участники создадут картину из свечей, посвященную героям войны.
«
"Акция продолжится в Зале памяти и скорби. Присоединиться к ней и зажечь огонь в память о тех, кто отдал жизнь в боях за Родину, сможет каждый. Музей будет работать с 10.00 до 21.00", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в 12.15 по московскому времени, как и во всей России, в музее объявят минуту молчания. Затем, в 12.20, в Зале полководцев начнется выступление струнного и вокального коллективов Москонцерта.
"В День памяти и скорби в Музее Победы впервые пройдет акция "Микрофон памяти". Она начнется в 04:00 и продлится весь день. В 10:00 перед гостями выступит правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина, представители кадетского движения Москвы и "Юнармии", - говорится в сообщении.