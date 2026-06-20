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Фасады трех жилых домов на Первомайской улице обновят в Москве - РИА Новости, 20.06.2026
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Фасады трех жилых домов на Первомайской улице обновят в Москве

Четыре жилых дома на Первомайской улице обновят с использованием фиброцемента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фасады трёх жилых домов 106, 110 и 116 на Первомайской улице обновят с использованием фиброцементных панелей в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
“Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали приводить в порядок фасады трех жилых домов 106, 110 и 116 на Первомайской улице. Делают это по современной технологии с использованием фиброцементных панелей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что такой способ применяется не первый год и уже показал свою эффективность. Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также прочные блоки из фиброцемента отечественного производства.
"В результате обновленное здание получается более ярким и энергоэффективным. Шестнадцатиэтажные многоквартирные жилые дома были построены в 1985 году по проекту типовой серии. Здания простой формы в плане. Фасады имеют простую пластику, декоративные элементы отсутствуют", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что на объектах приводят в порядок фасады, крыши, подвалы, а также меняют инженерные системы. После расчистки и промывки поверхностей, а также ремонта межпанельных швов специалисты устанавливают кронштейны по всей поверхности зданий.
"Затем они утеплят фасады плитами из минеральной ваты и сделают оконные обрамления. Поверх прикрепят направляющие и облицуют стены панелями из фиброцемента. Используя изготовленные на заводе цветные блоки, специалисты могут придать обновленному фасаду практически любой оттенок", - подчеркивается в сообщении.
Дополняется, что в данном случае по колористическому решению дома оформят в цветах "туманный серый" и "сигнальный белый". Параллельно мастера приведут в порядок входные группы, заменят окна в местах общего пользования, отремонтируют цокольные этажи и отмостки.
"Кроме этого, на всех фасадах установят корзины для кондиционеров, покрасят бетонные экраны, заменят магистрали инженерных систем, расчистят и приведут в порядок подвалы, а также отремонтируют балконные плиты и плоскую кровлю", - заключается в сообщении.
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