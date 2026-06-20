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Ученый рассказал, как долго продлится в Москве самый длинный день в году - РИА Новости, 20.06.2026
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03:01 20.06.2026
Ученый рассказал, как долго продлится в Москве самый длинный день в году

РИА Новости: самый длинный день в году продлится в Москве 17 часов 38 минут

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 21 июня наступит день летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня будет максимальной.
  • В Москве солнце будет находиться над горизонтом 17 часов 38 минут, а самый длинный световой день среди городов России будет в Северодвинске — 21 час 32 минуты.
ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году - 21 июня - продлится в Москве 17 часов 38 минут, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
День летнего солнцестояния наступит 21 июня. Солнце в полдень поднимается на самую большую в течение года высоту и продолжительность светового дня будет максимальной.
Москве в этот день светило будет находиться над горизонтом на протяжении 17 часов и 38 минут", - рассказал ученый.
Он отметил, что самый длинный световой день среди городов России продлится 21 час 32 минуты в северном городе Северодвинске, а в Архангельске он будет на минуту меньше.
Продолжительность дня никогда не меняется только на экваторе – день и ночь всегда длятся по 12 часов.
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МоскваРоссияСеверодвинскСергей Язев
 
 
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