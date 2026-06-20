Ученый рассказал, как долго продлится в Москве самый длинный день в году

Краткий пересказ от РИА ИИ 21 июня наступит день летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня будет максимальной.

В Москве солнце будет находиться над горизонтом 17 часов 38 минут, а самый длинный световой день среди городов России будет в Северодвинске — 21 час 32 минуты.

ИРКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Самый длинный день в году - 21 июня - продлится в Москве 17 часов 38 минут, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

День летнего солнцестояния наступит 21 июня. Солнце в полдень поднимается на самую большую в течение года высоту и продолжительность светового дня будет максимальной.

"В Москве в этот день светило будет находиться над горизонтом на протяжении 17 часов и 38 минут", - рассказал ученый.

Он отметил, что самый длинный световой день среди городов России продлится 21 час 32 минуты в северном городе Северодвинске , а в Архангельске он будет на минуту меньше.